期富邦VIX ETF 獲金管會核准終止

期富邦VIX ETF（00677U）今(27)日獲金管會核准終止，將向台灣證交所申請基金終止上市。

該基金將於台灣證交所同意並訂定該基金受益憑證終止上市日後之次一營業日為該基金期貨信託契約終止日。於台灣證交所訂定該基金受益憑證終止上市日前，投資人仍得於集中交易市場交易。

富邦投信表示，有關該基金終止上市日、期貨信託契約終止日及終止後之處理事項，將於該基金獲准終止上市後再另行公告及通知各受益人。

富邦投信提醒，金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定之下市日前，投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。自基金下市日起，投資人將無法自行於初/次級市場交易，且須待清算程序完成後(基金清算程序一般須耗時1~2個月)，就基金清算基準日之淨值結算清算餘額。