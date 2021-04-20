越南投資夯 元大期香港推「越南指數期貨」跨境交易

世界銀行預測2021年越南經濟將有超過6%增長，以出口為主的越南扮演經濟復甦推升推手。加上中美貿易戰因素，許多企業將生產核心從中國外移，讓越南近期成為國際間熱門投資標的。越南股市從去年疫情3月低點後一路上漲，越南VN30指數一年期間從610點漲至1,300餘點指數倍增成長，只要全球經濟動力持續火熱，越南絕對是全球表現優異的市場之一。

元大期貨（6023）身為台灣期貨業龍頭，跨境營運元大期貨（香港）海外子公司，目標願景自許成為「亞洲最值得信賴的期貨商」，致力拓展東南亞新興期貨市場，透過擴張亞洲金融版圖與建置交易後台系統，提供投資人更豐富多元的投資選擇。以下是元大期貨（香港）總經理任俊行專訪紀要：

問：越南經濟與期貨市場發展現況？

越南是東南亞新興市場中經濟成長表現相對優越的國家，因中美貿易戰轉單效應，以及疫情帶動科技產品出口下，成為最大受惠國。越南河內交易所（HNX）於2017年推出首檔商品-VN30越南指數期貨，該指數聚焦市值最大、且成交量最熱絡的胡志明證券交易所之證券標的，其成分股為越南當地市值排名前面，流動性良好的30檔績優股票，能精準反映越南整體經濟狀況，從今年初至今短短4個月，漲幅已經超過兩成，是個潛力及動力十足的新興期貨市場，台灣投資人敏感度極高，國內兩檔越南基金如此火爆，便可嗅出投資意向。

問：投資人要如何參與越南市場？

現行投資人進入越南金融市場的開戶流程相當繁瑣複雜，元大期貨（香港）早先看好越南經濟體的發展潛力，在去年9月就搶先打通越南期貨市場，成為大中華地區唯一提供越南指數期貨商品的期貨商，並且打造One Account概念，讓投資人使用單一保證金帳戶，便可輕易交易全球市場金融商品，對於想參與越南金融市場的期貨交易人，不需親自到越南當地處理繁瑣複雜的開戶程序，也可透過元大期貨香港讓客戶輕鬆及安心的線上交易越南指數期貨，搶鮮一步參與越南市場起飛的成果。

問：元大期貨(香港)的亞洲布局計畫？

跟隨元大金控在亞洲佈局策略，元大期貨（香港）業務團隊足跡遍佈泰、韓、新、馬、越等亞洲市場，透過建構跨國交易平台為亞洲版圖的發展核心，致力成為全球投資人進入亞洲市場投資的橋梁。未來元大期貨（香港）積極開展證券現貨交易服務及資產管理等新業務，期望透過期貨與證券市場交易、資產管理組合，提供國際市場上的投資人更加完整的金融服務。