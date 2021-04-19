快訊

整理包／你知道家裡用水是來自哪個水庫嗎？有缺水危機嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富邦越南ETF溢價偏高 投資人需注意溢價風險

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

在投資人看好越南前景下，由富邦投信發行的富邦越南（00885）ETF 4月19日掛牌首日交投熱絡，成交量突破19萬張，溢價幅度最高來到近20%，尾盤雖有小幅收斂，仍大幅高於10%，代表次級市場價格，大幅高於該ETF的真實價值，因此富邦投信提醒投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。

富邦投信也提醒有買進計畫的投資人，根據過往經驗，ETF掛牌後的前幾日通常容易受市場波動或交易量踴躍等情況，造成較大溢價發生，因此，建議投資人買進富邦越南ETF前，可先上富邦投信官網查詢即時估計淨值及折溢價狀況，若有大幅溢價發生，應留意大幅買貴的風險，也須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。（查詢頁面網址：https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Trade/Estimate.aspx

富邦投信指出，台灣ETF市場蓬勃發展，市場投資人參與度愈來愈高，其中一個重要原因是ETF為交易所掛牌基金，投資人可透過一般熟悉的股票交易方式直接買賣基金。ETF在交易所買賣的價格稱為市價，而ETF真正的價格為淨值，當市價高於淨值，稱之為溢價。富邦投信建議尚未建立部位的投資人，可待富邦越南ETF溢價狀況回歸正軌時，以定期定額分批、甚至可單筆加碼，再做長線布局。

富邦投信 ETF

延伸閱讀

「飆股大集合」富邦臺灣中小今年來漲破50%

越南ETF掛牌 投資優選

富邦新商品 潛利十足

富邦越南ETF 26日掛牌

相關新聞

傳產、金融力挺 台指期漲115點收17,271點

台指期今（19）日開低走高，在台股開盤後，多方點火傳產、金融族群，帶動台指期回到平盤之上，雖然電子股跌多漲少，不過傳產及...

S&P500大Q1獲利估成長24.5% 為2018年Q3以來最大增幅

富蘭克林證券投顧表示，美股財報季起跑，財報表現及營運展望將成為市場關注焦點，根據Factset統計，史坦普500大企業第...

台指期 短線中性偏多

台股上周五（16日）呈現震盪收漲格局，盤中一路平盤整理遊走，終場台股拉最後一盤收在歷史新高位置。期貨商表示，雖台指期行情...

期貨商論壇／富時100期 展望佳

英國在去（2020）年經歷近三世紀以來最糟糕的經濟表現，但是根據路透最新的調查顯示，英國今年經濟將成長5%，2022年將...

期貨商論壇／義隆期 震盪盤堅

義隆（2458）成立於1994年，為筆電（NB）觸控IC設計大廠，主要產品為NB觸控板、NB觸控螢幕晶片、NB指紋辨識晶...

台泥、台塑 押長天期

台股上周五（16日）開低走高，盤面上，資金依舊偏好傳產族群，帶動包含台泥（1101）、台塑（1301）等傳產龍頭股表現強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。