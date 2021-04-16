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台股再戰「萬七」 權證市場放量

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（16）日指數再戰「萬七」關卡，最高達17,099點，帶動盤中權證成交金額量能持續表現熱絡，來到41.19億元，占大盤成交金額比例為1.37%；而認購權證成交金額比例持續在90%之上，達96.98%；而認售成交金額則降至3.02%。

而標的股權證金額前五名為台積電（2330）、聯電（2303）、長榮（2603）、華邦電（2344）以及玉晶光（3406）。受惠於買盤追捧，台積電、聯電、華邦電、旺宏（2337）、大成鋼（2027）、萬海（2615）、華新（1605）、國喬（1312）、宏達電（2498）、宏碁（2353）、大立光（3008）、群聯（8299）、台玻（1802）、力旺（3529）等成交金額已超越昨日全日總量。

而鋼鐵股受惠於國際鋼價堅挺與5月內銷盤價可望走揚，激勵中鋼（2002）股價開高走高，盤中大漲逾6%，帶動股價創波段新高，而連結中鋼的中鋼元大0C購01（031048）成為盤中交投最熱絡的權證。

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