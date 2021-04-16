期富邦VIX ETF淨值 連十日低於2元

期富邦VIX ETF(00677U)在VIX指數大幅下跌及正價差成本兩者的影響下，昨(15)日單位淨值已來到1.73元，已連續10日低於2元。

富邦投信提醒，依金管會函令規定，如期貨ETF基金最近三十個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十時(即新台幣2元)，基金將經金管會核准後終止並進行下市及清算程序。

截至4月15日該ETF平均三十個營業日單位淨值為2.16元。未來若達下市標準，下市及清算時程，富邦投信將在金管會核准終止、證交所核准下市後向市場公告。

富邦投信再次提醒投資人應留意相關投資風險。依據規定，金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定之下市日前，集中市場雖仍可正常交易，但信用交易將停止。而基金下市日前，投資人若沒有在次級市場賣出，須待清算程序完成後，就基金清算基準日之淨值結算清算餘額，因基金清算程序一般須耗時1~2個月，因此投資人無法在下市後立即取回資金。

此外，因清算是以清算基準日之淨值為基準，而非市價，近期期富邦VIXETF次級市場仍持續顯著的溢價，未來達下市標準後，若溢價狀況持續，投資人最終取回之清算餘額將可能低於下市日之市值。

VIX期貨ETF在股市波動大幅下挫時，相對於它種避險商品，往往提供最佳的避險效果，期富邦VIX ETF自2016年底掛牌以來，在歷史的風險事件中皆可得到驗證。但富邦投信提醒，因標的指數成分VIX期貨正價差特性，標的指數長期為下跌趨勢，透過此ETF進行避險，進出時點的選擇相對其他ETF更為重要，並不適合投資人習慣的長期持有或逢低攤平的操作。富邦投信提醒，今年整體基本面向好、市場資金寬鬆，在不確定性逐漸降低下，仍持有的投資人，應持續留意下檔風險、以及正價差、溢價，與未來可能的下市等風險。