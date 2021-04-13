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台股再戰「萬七」 權證市場放量

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（13）日指數持續帶量刷新歷史新高紀錄，盤中大漲逾百點，站上「萬七」關卡，最高達17,041點，帶動盤中權證成交金額量能持續表現熱絡，來到40.31億元，占大盤成交金額比例為1.21%；而認購權證成交金額比例持續在90%之上，達96.68%；而認售成交金額則降至3.32%。

而標的股權證金額前五名為聯電（2303）、群創（3481）、長榮（2603）、台積電（2330）以及友達（2409）。受惠於買盤追捧，聯電、合晶（6182）、彩晶（6116）、萬海（2615）、長榮航（2618）、中鋼（2002）、富邦金（2881）、義隆（2458）、晶豪科（3006）、榮成（1909）、M31（6643）、晶技（3042）等成交金額已超越昨日全日總量。

此外，矽晶圓廠合晶受惠於營收表現亮眼，3月營收8.2億元，月增15.2%，年增31%，近29個月以來新高，且訂單能見度高，激勵股價大漲逾5%，帶動股價創波段新高，而連結合晶 （6182）的合晶日盛0A購01（720204）成為盤中交投最熱絡的權證。

合晶

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