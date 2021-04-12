快訊

今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民權證／鈺齊 兩檔強強滾

經濟日報 / 記者魏興中整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

運動概念股在疫情效應帶動下，特別是鞋類股首季營運暢旺，股價遍地開花。其中鈺齊-KY（9802）在美元計價的首季營收創歷史新高下，上周五（9日）股價開高走高，終場亮燈強鎖漲停，表現突出。

鈺齊3月合併營收11.45億元，創同期新高，年增45.48%；今年首季營收34.17億元，年增23.22%，為同期新高。若以美元計算，則今年首季營收突破1.2億美元，為單季歷史新高。

由於產業趨勢樂觀，鈺齊首季表現亮眼，激勵買盤挺進，拉動股價強勢表態。看好後市的投資人可挑選價內外15%以內、距到期日超過三個月的相關認購權證，如鈺齊永豐07購01（083779）、鈺齊中信07購01（082172）。（永豐金證券提供）

鈺齊 營收

延伸閱讀

活體動物非法闖關 烏龜圈養、黃金鼠銷毀

最牛一輪／鈺齊帶勁 中信07按讚

鈺齊3月營收年增45% 同期新高

台股續刷新歷史新高 權證交投熱絡

相關新聞

華邦電、旺宏 認購靚

台股上周五（9日）開高走低，早盤觸碰「萬七」關卡，最高來到17,016點，短線逢高停利賣壓也隨之而來。盤面上中低價位股表...

期貨商論壇／黃金期 擇機布局

受到美債殖利率下降及美國聯準會主席鮑爾表態將保持貨幣寬鬆的政策，使得黃金價格止跌回穩，並站穩在1,700美元之上。

期貨商論壇／華邦電期 續看多

華邦電（2344）上周五（9日）跳空開高，收漲停板，突破去年底以來的上升平行線整理型態，同時也創下近20年新高，成交量達...

台指期 中性偏多看待

台股上周五（9日）呈現開高、壓回整理態勢，早盤挑戰萬七整數關卡後，便拉回平盤以下做橫盤震盪，終場指數以小跌作收。期貨商表...

最牛一輪／中鴻強勢 中信09按讚

中鴻（2014）上周五（9日）股價以漲停板價位開出，隨後受到大盤修正影響，股價漲勢收斂，終場上漲7.41%或1.85元，...

聯詠瑞昱 四檔搶鏡

台股走勢高檔多空震盪，目前盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線走勢相對抗震，有機會躍居多頭續攻領頭羊，投資人可參考聯詠（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。