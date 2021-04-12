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全民權證／鈺齊 兩檔強強滾
運動概念股在疫情效應帶動下，特別是鞋類股首季營運暢旺，股價遍地開花。其中鈺齊-KY（9802）在美元計價的首季營收創歷史新高下，上周五（9日）股價開高走高，終場亮燈強鎖漲停，表現突出。
鈺齊3月合併營收11.45億元，創同期新高，年增45.48%；今年首季營收34.17億元，年增23.22%，為同期新高。若以美元計算，則今年首季營收突破1.2億美元，為單季歷史新高。
由於產業趨勢樂觀，鈺齊首季表現亮眼，激勵買盤挺進，拉動股價強勢表態。看好後市的投資人可挑選價內外15%以內、距到期日超過三個月的相關認購權證，如鈺齊永豐07購01（083779）、鈺齊中信07購01（082172）。（永豐金證券提供）
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