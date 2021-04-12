快訊

今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華邦電、旺宏 認購靚

經濟日報 / 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股上周五（9日）開高走低，早盤觸碰「萬七」關卡，最高來到17,016點，短線逢高停利賣壓也隨之而來。盤面上中低價位股表現活潑，受惠於需求暢旺、漲價題材帶動，記憶體族群華邦電（2344）、旺宏（2337）再度成為市場焦點。權證發行商指出，看好記憶體族群後市的投資人可利用相關權證進行布局。

加權指數上周五跌72.34點，收16,854.1點，守住5日線，上市櫃合計成交量放大至5,738億元，為史上最大量，量價同登頂。

華邦電營運繳出不錯表現，主要受惠利基型DRAM、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）等主力產品市場需求強勁，3月營收達79.67億元，月增23.4%，年增92.4%，創單月歷史新高；今年首季營收213.25億元，季增4.7%，年增84.6%，同創單季新高。展望後市，在供給吃緊情況延續下，今年全年營運看好，法人對 華邦電業績表現持正向看法。

旺宏受益於NOR Flash需求強勁，市場供不應求，加上工作天數恢復正常，帶動3月合併營收達近36.1億元，月增19.8%，年減7.1%，為歷年同期次高，並且是近五個月來高點；今年首季合併營收近96.3億元，年增逾2.2%，為歷年最旺的第1季。

由於主要大客戶任天堂遊戲機持續熱銷，加上NOR晶片供給嚴重吃緊，報價調漲幅度將更明顯，法人看好有助推升旺宏業績持續走揚。而下半年來到出貨旺季，看好將有較強成長動能。

權證發行商建議，看好華邦電、旺宏後市的投資人，可利用長天期、造市積極的權證參與，挑選距到期日90天以上、價內外15%以內的權證進行布局。連結華邦電的相關權證包括 華邦電中信0B購01（080882）、 華邦電台新07購01（083810）；旺宏相關權證有 旺宏中信08購01（084111）、 旺宏永豐07購01（083413）。

華邦電 旺宏

延伸閱讀

旺宏科學教師研習營 4月18日起登場

台達電、華邦電 四檔靚

吳敏求：NOR Flash有2年吃緊 6吋廠出售第2季可望定案

最牛一輪／旺宏看旺 中信07吸睛

相關新聞

華邦電、旺宏 認購靚

台股上周五（9日）開高走低，早盤觸碰「萬七」關卡，最高來到17,016點，短線逢高停利賣壓也隨之而來。盤面上中低價位股表...

期貨商論壇／黃金期 擇機布局

受到美債殖利率下降及美國聯準會主席鮑爾表態將保持貨幣寬鬆的政策，使得黃金價格止跌回穩，並站穩在1,700美元之上。

期貨商論壇／華邦電期 續看多

華邦電（2344）上周五（9日）跳空開高，收漲停板，突破去年底以來的上升平行線整理型態，同時也創下近20年新高，成交量達...

台指期 中性偏多看待

台股上周五（9日）呈現開高、壓回整理態勢，早盤挑戰萬七整數關卡後，便拉回平盤以下做橫盤震盪，終場指數以小跌作收。期貨商表...

最牛一輪／中鴻強勢 中信09按讚

中鴻（2014）上周五（9日）股價以漲停板價位開出，隨後受到大盤修正影響，股價漲勢收斂，終場上漲7.41%或1.85元，...

聯詠瑞昱 四檔搶鏡

台股走勢高檔多空震盪，目前盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線走勢相對抗震，有機會躍居多頭續攻領頭羊，投資人可參考聯詠（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。