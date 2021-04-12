華邦電、旺宏 認購靚

台股上周五（9日）開高走低，早盤觸碰「萬七」關卡，最高來到17,016點，短線逢高停利賣壓也隨之而來。盤面上中低價位股表現活潑，受惠於需求暢旺、漲價題材帶動，記憶體族群華邦電（2344）、旺宏（2337）再度成為市場焦點。權證發行商指出，看好記憶體族群後市的投資人可利用相關權證進行布局。

加權指數上周五跌72.34點，收16,854.1點，守住5日線，上市櫃合計成交量放大至5,738億元，為史上最大量，量價同登頂。

華邦電營運繳出不錯表現，主要受惠利基型DRAM、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）等主力產品市場需求強勁，3月營收達79.67億元，月增23.4%，年增92.4%，創單月歷史新高；今年首季營收213.25億元，季增4.7%，年增84.6%，同創單季新高。展望後市，在供給吃緊情況延續下，今年全年營運看好，法人對 華邦電業績表現持正向看法。

旺宏受益於NOR Flash需求強勁，市場供不應求，加上工作天數恢復正常，帶動3月合併營收達近36.1億元，月增19.8%，年減7.1%，為歷年同期次高，並且是近五個月來高點；今年首季合併營收近96.3億元，年增逾2.2%，為歷年最旺的第1季。

由於主要大客戶任天堂遊戲機持續熱銷，加上NOR晶片供給嚴重吃緊，報價調漲幅度將更明顯，法人看好有助推升旺宏業績持續走揚。而下半年來到出貨旺季，看好將有較強成長動能。

權證發行商建議，看好華邦電、旺宏後市的投資人，可利用長天期、造市積極的權證參與，挑選距到期日90天以上、價內外15%以內的權證進行布局。連結華邦電的相關權證包括 華邦電中信0B購01（080882）、 華邦電台新07購01（083810）；旺宏相關權證有 旺宏中信08購01（084111）、 旺宏永豐07購01（083413）。