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友達、聯陽 押逾100天

經濟日報 / 記者魏興中／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股近來在資金潮效應的帶動下，不但指數迭創歷史新高，各類股也紛紛走揚，特別是利基型電子股表現強勢。如友達（2409）上周五（9日）大漲5.35%；聯陽也勁揚亮燈強鎖漲停，引動相關認購權證全面井噴。

友達由於受惠面板價格不斷走揚，帶動3月自結合併營收達307.2億元，月增20%，並較去年同期大增49.8%。在業績題材效應發酵下，友達上周五股價大漲1.25元、收24.6元，創波段新高。

事實上，隨著產業趨勢的正向發展，友達受到法人圈的普遍認同，特別是外資自2月以來買多賣少，推升股價走出波段多頭攻勢最受市場矚目。各內外資法人多給予友達「買進」或「優於大盤」評級，催動股價向上。

聯陽受惠於遠距商機持續發酵，帶動相關晶片如PC控制I/O、筆電嵌入式控制晶片、高速傳輸晶片等出貨顯著成長，推升3月營收達5.42億元，創下歷史新高；累計今年首季營收達15.22億元，年增80.25%，同步改寫新猷，激勵股價強勢表態。

台新證券衍生商品部建議，看好友達、聯陽等「利基型電子股」股價後市表現的投資人，可透過相關認購權證參與行情。挑選標準以價內外15%內、剩餘天數超過100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

連結友達的權證包括友達台新0A購01（089885）、友達永豐08購05（085075）；聯陽相關權證有聯陽台新09購01（088460）、聯陽群益08購02（086131）等。

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