台股走勢高檔多空震盪，目前盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線走勢相對抗震，有機會躍居多頭續攻領頭羊，投資人可參考聯詠（3034）、瑞昱等，利用權證參與行情。

元大證券建議，投資人可利用權證代替現股布局，可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取倍數的獲利。

聯詠3月營收達95.29億元，月增9.35%，年增63.96%，累計今年第1季營收263.67億元，季增17.43%、年增56.1%。受惠產品價格上漲、市況供不應求，聯詠3月營收連三個月改寫新高，首度突破90億元。

法人指出，聯詠首季OLED DDI、SoC、大尺寸DDI出貨維持季增，加上新增需求強勁，有利獲利表現，預期TDDI、OLED DDI漲價動能可延續至第2季。法人認為，驅動晶片業者為維持獲利表現，第2季開始向客戶啟動第二輪漲價，市場看好第2季在漲價效益持續加持下，獲利將優於第1季，再創下歷史新高。

瑞昱3月營收達80.55億元，月增14.63%，年增48. 34%，累計首季營收233.41億元，季增5.69%，年增46.54%，創單季新高，也是史上最旺的淡季。

法人看好，隨著晶圓代工產能持續供不應求，客戶端需求強勁，瑞昱在產能掌握充裕下，預期第2季業績仍可維持高檔水準。

法人推估，瑞昱今年全年營收可望突破900億元，將改寫歷史新高紀錄。

元大證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定權證條件可選擇權證價外15%左右的權證，如連結聯詠的相關權證聯詠元大0A購01（086005）、聯詠永豐08購01（085079）；瑞昱相關權證有瑞昱元大08購03（085307）、瑞昱統一0A購02（085130）等。