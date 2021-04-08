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永豐金證券推AI投資運用 打造金融API生態圈策略聯盟

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
永豐金證券。圖／永豐金證券提供
永豐金證券。圖／永豐金證券提供

永豐金證券舉辦第三屆「41AI日全方位智能投資論壇」積極推動AI投資運用，總經理江偉源表示，逐筆撮合上路後，API交易需求湧現，更多數位世代的投資人運用AI技術發展量化交易策略，永豐金證券打造開放式程式開發環境，建立「金融API生態圈策略聯盟」，在AI智能投資的新浪潮中，為廣大投資人提供更精良的投資利器。

永豐金證券領先投入AI智能投資運用，發起41AI日邁入第三年，吸引原來在電腦前操盤的量化交易投資人現身，今年的AI日論壇以建構全方位AI投資引擎為主軸，共提出四大議題進行論壇分享，包括啟動AI萃取投資機會、人工智慧應用的出海口、AI多策略管理的時代來臨、機器學習-資料分析與演算法，邀請包括拓思資訊、FinLab等新創團隊公司及基金經理人演講分享，深化應用AI金融服務與市場接軌，吸引一百多位量化交易投資人及對學習智能投資有興趣者共襄盛舉。

江偉源指出，逐筆撮合1秒可產生多筆成交價，交易型投資人提升對市場的即時反應，PI交易需求湧現，永豐金證券建置Python交易API架構在全球最大開源平台Github，聚焦發展逐筆搓合的交易策略，低延遲的即時報價及方便擴充的Python語言環境，能有效幫助量化交易。

永豐金證券並於會中發表AI智能運用成果，以深度學習，包括NLP（自然語言處理）、CNN（卷積神經網路）及LSTM（長短期記憶模型）、K-means分群／RNN（遞歸神經網路）等演算法、結合Line@自動化全天候服務等，推出「AI幫你顧」及Python API等數位服務，提供Python API開放式架構提供量化交易投資人串接下單、AI預測模型投資機會、市場系統風險監控、熱門關鍵字輿情監控、Line@客服機器人。

江偉源表示，未來將提供庫存健診，規劃符合不同投資人的智能組合，提供到價優化投組提醒功能及股債再平衡技術，提供有溫度的AI智能服務。

永豐金證券深耕量化交易，積極發展資料科學與AI技術，領先業界創立以AI智能運用為主軸的投顧團隊，全新數位服務「AI幫你顧」今年獲得國際財經權威期刊《The Asset》財資雜誌頒發「BEST API PROJECT」（最佳API專案）大獎，朝「智能理財、開放架構、精準服務、即時反饋、全面數位」Fintech證券的目標邁進。

永豐金 演算法

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