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台指期漲163點收16,930點 高過現貨收盤價

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今(8)日收盤16,930點，上漲163點，近月合約成交量為111,152口。

今日交易量前十大的股票期貨為：長榮（2603）期貨、聯電（2303）期貨、群創（3481）期貨、友達（2409）期貨、台積電（2330）期貨、中鋼（2002）期貨、華邦電（2344）期貨、大成鋼（2027）期貨、鴻海（2317）期貨及小型台積電期貨。

期貨分析師表示，今日盤中的期貨走勢較現貨為強，交易人再度進場偏多操作，尤其是股票期貨因中低價位股交投熱絡，帶動相關股票期貨的表現，近日應會再延續這股風潮。

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