台指期開盤跌52點 台積電期貨開盤下跌6元
台指期今(8)日開盤16,715點，下跌52點； 台積電期貨近月合約開盤605元，下跌6元。
統一期貨表示，昨日外資現貨買超65億，期貨部分減少3,746口，淨空單-22,867口，十大交易人與特定法人合計賣出7,263口。週選支撐與壓力區落在16,500至17,100之間，P/C Ratio降至1.3，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨表示，航運受惠於缺櫃問題仍為強勢多頭，半導體方便則是受到上游原物料漲價因素推升股價，傳產類股如自行車產業也因為疫情逐漸解封使訂單大增供不應求。產業基本面需求旺，且原物料上漲有利相關概念股走揚。
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