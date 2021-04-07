快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

台股續創新高 權證量能增溫

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（7）日指數續刷新歷史新高紀錄，短線創新高後轉趨高檔震盪，指數午盤在平盤附近震盪；帶動盤中權證成交金額來到36.08億元，占大盤成交金額比例為1.22%；而認購權證成交金額比例持續在90%之上，達96.89%；而認售成交金額則降至3.11%。

盤面上，面板族群受惠於報價延續漲勢，帶動面板族群持續受到買盤關注，而連結群創（3481）的群創兆豐06購03（079641）成為盤中交投最熱絡的權證；此外，成交金額前十名的權證中就有四檔為連結長榮（2603）的認購權證、有三檔為連結中鋼（2002）的認購權證。

而標的股權證金額前五名為長榮、群創、台積電（2330）、加權指數以及聯發科（2454）。受惠於買盤追捧，群創、友達（2409）、大成鋼（2027）、中鋼、晶豪科（3006）、家登（3680）、惠特（6706）、宏捷科（8086）、華晶科（3059）、廣宇（2328）、合晶（6182）等成交金額已超越昨日全日總量。

展望後市，法人認為，美國經濟加速復甦，疫後全球啟動數位經濟轉型，台灣外銷訂單受惠，讓台灣經濟表現大好，2021年全年電子外銷訂單可望突破2020年再創新高，中長線以半導體、5G、車用電子等族群，獲利成長增添動能，台股將維持震盪向上表現。

群創

延伸閱讀

台股創新高 外資大買台積

台股4月天 三個好兆頭

台指期 外資減碼空單

南帝、申豐 四檔搶鏡

相關新聞

台股再創高 分析師：中小型股動能強勁

台股今（8）日早盤受到電子回檔，早盤出現回檔整理，不過在買氣強，指數出現開低走高，指數10點過後拉回至平盤附近，在櫃買市...

環球晶3月營收創歷史新高 中美晶登次高

半導體矽晶圓廠環球晶3月業績表現亮麗，營收達新台幣57.03億元，創單月業績歷史新高紀錄。環球晶母公司中美晶也母憑子貴，...

台股頻創新高！他驚一堆大學生炒股 「是不是太好賺？」

清明連假期間，受到國際股市大漲的激勵，台股昨（6）日創歷史新高，而今日開高震盪，盤中兩度翻黑，不過終場以16,815.36點作收，上漲75.49點，仍然寫下收盤新高。台股頻漲也讓人好奇是不是股票太好賺，以致於很多人乾脆都不工作了，全心玩股票？貼文一出引起熱議，有人認同也有人不以為然。

謝金河：台股沒有泡沫 泡沫在個股！

每年的三、四月之交，是投資人最忙碌的季節，一方面是貫穿二○二○年的年報，含第四季季報在三月三十一日最後期限公告，從整個數據來看，去年全體上市櫃公司稅後淨利二．四六兆，這是史上最好的獲利成績單，純就純益成長來看，全體上市櫃公司從二○一九年的一．九九兆到二．四六兆，單是純益成長即高達二三．八％，這是全世界最高純益成長的市場。

為何拜登2兆美元拚基建 這檔台股可能受惠最大？

美國總統拜登3月底發布為期8年、規模約2.25兆美元的投資與促進就業計劃，也被稱為「大基建計畫」，其中焦點包括鐵公路、橋樑、電力系統、電動車等硬體設施，成為美國史上最大規模的基礎建設計劃，勢必對未來產業及投資產生深遠影響。

2檔營收創新高 車用黑馬股

櫃買上周開始天天創高，本周輪到加權指數創高，至截稿日指數已經漲到16739點，而且量能溫和，還有繼續上漲的空間，這時候指數放兩邊，選股放中間，因為台股不再是台積電一個人的武林，現在各種產業、族群、類股輪番上陣，其中我最看好的就是電動車族群。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。