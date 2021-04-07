台股續創新高 權證量能增溫

台股今（7）日指數續刷新歷史新高紀錄，短線創新高後轉趨高檔震盪，指數午盤在平盤附近震盪；帶動盤中權證成交金額來到36.08億元，占大盤成交金額比例為1.22%；而認購權證成交金額比例持續在90%之上，達96.89%；而認售成交金額則降至3.11%。

盤面上，面板族群受惠於報價延續漲勢，帶動面板族群持續受到買盤關注，而連結群創（3481）的群創兆豐06購03（079641）成為盤中交投最熱絡的權證；此外，成交金額前十名的權證中就有四檔為連結長榮（2603）的認購權證、有三檔為連結中鋼（2002）的認購權證。

而標的股權證金額前五名為長榮、群創、台積電（2330）、加權指數以及聯發科（2454）。受惠於買盤追捧，群創、友達（2409）、大成鋼（2027）、中鋼、晶豪科（3006）、家登（3680）、惠特（6706）、宏捷科（8086）、華晶科（3059）、廣宇（2328）、合晶（6182）等成交金額已超越昨日全日總量。

展望後市，法人認為，美國經濟加速復甦，疫後全球啟動數位經濟轉型，台灣外銷訂單受惠，讓台灣經濟表現大好，2021年全年電子外銷訂單可望突破2020年再創新高，中長線以半導體、5G、車用電子等族群，獲利成長增添動能，台股將維持震盪向上表現。