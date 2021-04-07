股票期貨成顯學 交易量增幅近一倍

台指期今(7)日開高後，盤中出現拉回而跌破平盤，不過，量能維持穩定。因大盤指數在高檔且震盪幅度不大，較明顯的是資金轉向股票期貨，今年第1季股票期貨單日交易量較去年全年成長近一倍。

今日股票期貨盤中交投熱絡標的有：群創（3481）期貨、長榮期貨、友達期貨、聯電期貨、晶豪科期貨、廣宇期貨、彩晶期貨、中鋼期貨、大成鋼期貨及華邦電期貨。

隨著權值股扮演撐盤角色，今日盤中由中低價位股擔綱攻堅，股票期貨的交易也呈現熱現象。期貨分析師說，今年以來的股票期貨平均日交易量高過去年，交易人研判個股價位有較大的空間可操作，因此轉向股票期貨交易者不少，隨著指數在高檔，股票期貨的交易量應可望再提高。

今年前二月的股票期貨平均日交易量約23.8萬口，3月以來的單日交易量也多數在20萬口以上，相較去年度的單日平均交易量10.5萬口成長約一倍。