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台指期開盤上漲49點 台積期貨開漲1元
台指期今(7)日開盤16,777點，上漲49點；台積期貨近月合約開盤612元，上漲1元。
昨(6)日美股四大指數美股自歷史高點回落，跌幅介於0.05~1.19%。台積電（2330） ADR跌1.65%；聯電（2303）ADR跌3.15%、日月光（3711） ADR跌0.51 %。
統一期貨表示，昨日外資現貨買超145億，期貨部分增加695口，淨空單-19,121口，十大交易人與特定法人合計買進2,576口。週選支撐與壓力區落在16,500至16,850之間，P/C Ratio升至1.34，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨說，台積電近期橫盤整理，尚未脫離盤整區間，預期後續行情將維持震盪走高態勢。
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