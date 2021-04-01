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期富邦VIX ETF(00677U) 留意下市風險

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

恐慌指數指數自2020年3月創下歷史新高後便大幅下跌，期富邦VIX ETF(00677U)在VIX指數大幅下跌以及正價差成本兩者的影響下，單位淨值已於近期跌破2元，3月31日來到1.98元。富邦投信提醒，依金管會函令規定，如期貨ETF基金最近三十個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十時(即新臺幣貳元)，基金將經金管會核准後終止並進行下市及清算程序。

金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定之下市日前，投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。而自基金下市日起，投資人將無法自行於初/次級市場交易，且須待清算程序完成後(基金清算程序一般須耗時1~2個月)，就基金清算基準日之淨值結算清算餘額。

因此，富邦投信提醒目前持有的投資人以及仍有意參與交易的投資人，目前期富邦VIX溢價率已逾10%以上，除了須評估近期基金仍呈現相當幅度溢價風險外，亦應詳加留意基金淨值未來若持續下跌，可能面臨的下市風險。建議投資人交易前，可先至富邦投信網頁，查詢期富邦VIX的即時估計淨值，作為是否交易的參考。

富邦投信指出，期富邦VIX ETF自掛牌以來，在歷次重大事件對股票市場衝擊過程，相較於公債、黃金等避險商品，往往提供最佳的避險效果。富邦投信長期以來宣導投資人，透過VIX期貨ETF避險，不須也不宜配置過高比重。

以去年新冠疫情衝擊全球股市為例，期富邦VIX ETF波段漲幅以倍數計，只需小比例的配置即可對股票投資組合提供相當的保護。除了在配置比重的建議外，富邦投信長期以來也不斷宣導VIX期貨多數時間「正價差」特性，將導致標的指數長期走勢為下跌，因此長期持有須要承擔相當的正價差成本，提醒投資人留意。

富邦投信 VIX

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