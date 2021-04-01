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台指期走揚 非金電期大幅震盪

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今(1)日盤中數度呈現價平，清明長假前的盤中強勢，引來賣壓，10點21分過後，台股現貨與期貨開始出現逆價差。今日盤中以非金電期的震盪最大。

今日大盤主由電子股擔任多頭，電子期多數在平盤之上，金融期與非金電期走勢則呈現走跌；尤其非金電期指在9點30分到10點之間大幅走揚，出現正價差，但隨貨櫃三雄股價拉回，10點過後逐漸走回逆價差。

今日交投熱絡的個股期貨包括：長榮（2603）期貨、華邦電（2344）期貨、群創（3481）期貨、聯電（2303）期貨、鴻海（2317）期貨、台積電（2330）期貨、旺宏（2337）期貨、南亞科（2408）期貨、友達（2409）期貨及欣興（3037）期貨。　

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