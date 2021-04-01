台指期開盤上漲112點 台積期貨開盤漲7元
台指期今（1）日開盤16,535點，上漲112點；台積電期貨近月合約開盤594元，上漲7元。
統一期貨說，昨日外資現貨賣超165億，期貨部分減少2014口，淨空單-21,379口，十大交易人與特定法人合計買進927口。週選支撐與壓力區落在16,300至16,700之間，P/C Ratio降至1.21，整體籌碼中性看待。
統一期貨表示，美國總統拜登發表逾2兆美元的基建計畫，預期相關的鋼鐵、水泥、塑化的基礎建設概念股將有所表現，但趨勢龍頭股台積電（2330）目前呈現熄火狀況，預期指數維持震盪格局。
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