玉山、新光金 四檔搶鏡

金融股在第1季股價有走揚趨勢，法人買盤也開始介入，法人說，金融股後續有機會再向上挑戰高點；權證發行商建議，可布局玉山金（2884）與新光金（2888）相關認購權證，參與資金行情。

法人展望，玉山銀今年仍是玉山金控主要獲利來源，放款可望呈現8-10％成長，主要動能來自企業放款，受惠台商回台與綠能放款。在利差部分，由於存款上升速度較快，隨著利息費用下滑，使得利差可望持續上揚，淨利差雖表現疲弱，但預期今年第1季持平，隨著投資與存放款結構調整，第2季可望上揚。

法人預估，玉山銀行手續費收入主要動能來自財富管理業務，預期在市場貨幣持續寬鬆與疫情趨緩等利多加持下，全年可望有個位數成長。至於信用成本部分，透過放款結構的調整，預期呆帳提列可望較去年減緩，信用成本可望維持低檔水準。玉山銀行的資產品質維持優異水準，逾放比0.19%、放款覆蓋率656.3%。

去年底，新光銀放款餘額6,540億元，年增7.9%，法人預估，今年放款維持在8%的年增率，其中，企金成長動能主要來自於中小企業放款，年增率達到15.3%。

受惠存款成本的調整，新光銀行去年第4季存放利差及淨利差同步呈現上揚，第4季存放利差為1.64%，季增3個百分點，淨利差為1.24%，季增3個百分點，預期利差已在去年第4季落底，今年第1季利差表現將持續上揚。

新光金控去年獲利衰退，主因是避險成本較高使得子公司新光人壽獲利衰退，新壽去年第4季負債成本為3.83%，較去年第3季下滑5個百分點，不過與去年下降14個百分點相比，已見好轉，法人預估今年負債成本可再下滑；新壽去年股息收入為168億元，不動產租金收入為42億元，由於去年新購入不動產，加上租金價格上揚，法人預計今年租金收入可達50億元。

看好金融股的投資人，建議利用價內外10%以內，可操作天期在四個月以上權證，伺機介入。