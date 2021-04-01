期貨商論壇／鴻海期 震盪盤堅

鴻海為全球規模最大EMS廠，在20餘國設有生產及服務據點，目前產品涵蓋手機、伺服器、平板、筆電、網通設備等終端裝置，以及各類電子零組件如連接器、連接線等。2020年四大產品線包含消費智能產品（47%）、雲端網路產品（25%）、電腦終端產品（22%）及元件與其他（6%）。

鴻海近年投入AI與5G技術開發，並發展電動車、半導體、醫療等應用，欲創造新的營運動能。2021年四大產品線營運展望佳、供應鏈區域化趨勢對鴻海有利，加上EV（電動車）新事業陸續有成果發表，有利鴻海毛利率提升。

由技術面看，鴻海期貨昨（31）日開低走低，以帶長上影黑K作收，但由於下方尚有上揚的月線，將提供價格一定支撐，加上鴻海基本面優異，EV新事業陸續有成果發表，2021年毛利率有望提升，建議投資人先以震盪盤堅來看待期貨後市。

股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由期貨交易所設計。目前上市櫃共有約200多檔股票同時具有股票期貨交易。

（國票期貨提供）