聯發科聯詠 選逾100天

台股在歷史高峰震盪遊走，市場焦點轉向基本面，其中，法人看好今年獲利展望的IC設計族群中，聯發科（2454）、聯詠（3034）成為吸睛焦點；權證券商指出，可利用中長天期、券商造市積極的認購權證，參與相關個股的業績行情。

聯發科2月營收325.52億元，月減7.8%、年增79%，累計前二月營收678.9億元，年成長78%；分析師表示，比照聯發科第1季營收目標值964億元~1,041億元，季成長0%~8%，全季營收有機會往高標靠攏。

聯發科新品天璣1200，採用台積電6nm製程，預計第1季末將推出，將有助刺激後續營運；隨5G手機規模攀升，市場預估聯發科全年5G手機出貨量1.4億套。

聯發科考量欲提升5G手機晶片市占率、產能吃緊使成本攀升，以及維持客戶關係各因素，因此，預期全年毛利率僅維持43%~44%區間，不過，市場認為隨整體營運規模提升，將有效推動全年營業利益率進一步攀升。

聯詠受惠疫情尚未解除，持續帶動遠端辦公和教學需求成長，宅經濟也帶來訂單，特別是NB、平板和監視器相關產品，預估需求將延至第2季，因此，第1季表現較季節性需求強，呈現淡季不淡。

聯詠第1季所有產品線出貨量增加，SOC成長率高於Driver，封測相關BGA也很緊，WB供不應求下，市場預估本季EPS將有7.5元水準，在持續透過產品組合改變提升營運，小尺寸成長將來自TDDI和OLED滲透率提升，出貨量成長，TDDI占小尺寸Driver IC比重會明顯提高，對利潤有利。

權證發行券商建議，看好IC設計股的投資人，可利用價內外15%以內，有效天期在100天以上的權證，跟進行情。