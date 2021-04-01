長榮、萬海 認購發燙

美國10年期公債殖利率跳升、長假效應等影響下，昨（31）日台股下跌123.77點，收在16,431點。盤面上，電子權值股賣壓較重，傳產股再度受到資金矚目，長榮（2603）、萬海（2615）等成為市場焦點，權證發行商指出，看好航運族群後市的投資人可利用相關權證進行布局。

長榮2月營收再創新高，營收來到296.2億元，年增率125.1%；萬海2月營收122.6億元，較上個月減少9.4%，年增率達144.6%。展望後市，法人認為，新冠肺炎疫情造成碼頭人力吃緊，貨櫃周轉不足，以致運價上漲，今年長約價較去年翻倍上漲；3月是中國春節過後復工的時間點，將會陸續開始出貨，預期運價依然可以維持高檔，可望帶動貨櫃公司營運表現。

進一步來看，長榮近期股價沿著5日均線走揚，昨日攻高後漲勢收斂，留下上影線，但仍逆勢上漲3.8%或1.7元，收在45.5元，且三大法人同步買超，合計買超逾4萬張，帶動月線漲19.8%。

萬海昨日有逢高獲利了結壓力影響，買方追價意願不強，終場上漲0.9%或0.5元，收在55.1元，外資偏多布局，買超0.5萬張，月漲幅達14.9%。

但整體來看，法人認為，短線上股市對於美債殖利率反應已經弱化，但仍尚未完全反應結束，尤其高本益比的電子股承壓較重，布局可以朝向傳產族群，又以原物料股最為看好，貨櫃產業後續營運仍持正向看法，短線操作建議不追高。權證發行商建議，看好長榮、萬海後市，可利用長天期、造市積極權證參與，挑距到期日四個月以上、價內外15%以內權證。