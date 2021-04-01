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全民權證／台表科 二檔火熱
台表科（6278） 受惠去年蘋果新品延後發表，動能延續至今年初，Mini LED業務目前主要供應將發布的蘋果iPad、NB打件訂單，投顧法人假設2021年順利出貨可達300萬台，今年營收貢獻將達134億元，毛利率約一成，EPS貢獻3元。
除Mini LED貢獻外，投顧法人表示，台表科主要動能在印度市場、中國面板客戶、美光DRAM打件訂單。另有望間接打入蘋果供應鏈，預期中國面板占營收18%，韓、台系面板客戶全年預估貢獻持平。印度手機，主要客戶以小米電視、中國品牌手機、三星手機為主，期望損平。
看好台表科後市的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上權證，靈活操作。（統一綜合證券提供）
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