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台股跌逾百點 聯發科認購權證夯

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

受到長假效應、月及季底作帳影響，台股今（31）日壓在盤下，盤面上，IC設計族群持續受到買盤關注，帶動連結聯發科（2454）的聯發科群益07購03（080306）成為盤中交投最熱絡的權證。

台股今日10點過後跌幅擴大，跌逾百點，帶動盤中權證成交金額來到31.16億元，占大盤成交金額比例為1.31%；而認購權證成交金額比例持續在90%之上，達96.65%；而認售成交金額則降至3.35%。

標的股權證金額前五名為長榮（2603）、鴻海（2317）、聯發科、台積電（2330）以及聯詠（3034）。受惠於買盤追捧，長榮、鴻海、聯詠、英業達（2356）、原相（3227）、金居（8358）、中美晶（5483）、新唐（4919）、偉詮電（2436）、精材（3374）、中鴻（2014）等午盤前成交金額已超越昨日全日總量。

展望後市，法人認為，高評價、電子權值仍有賣壓疑慮，但傳產憑藉穩定的成長與現金殖利率而吸金支撐指數，中小型股則在內資青睞下可望優於大盤表現，不過美債殖利率中期應會往平均通膨2%的水準邁進，待科技股與美債連動趨緩後，預期資金仍會回流到新產品與產業成長趨勢佳的半導體，傳產也會受惠全球解封消費增溫的帶動，預期資本市場持續震盪。

聯發科

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