台股添活水 ETF籤王888掛牌首日開紅盤

永豐投信全新推出永豐全球優質ETF傘型基金獲市場高度青睞，募到超過27億元資金，於今(31)日在櫃買中心舉行掛牌典禮，永豐美國科技ETF（00886）、永豐中國科技50大ETF（00887）與永豐台灣ESG永續優質ETF （00888）等三檔ETF正式在各證券商平台全面開放交易，並將於4月初搶先於永豐金證券豐存股平台上架，同步提供投資人定期存股選擇。

當中最受注目的永豐台灣ESG永續優質ETF一開盤以15.01元開出，早盤於平盤上下震盪。

永豐投信指出，永豐全球優質ETF傘型基金以「科技、永續、未來」為核心投資理念， IPO期間吸引上萬名投資人參與認購，募集成績優異，同時驗證台灣ETF產品轉向散戶需求市場，這次產品鎖定台灣投資人最愛的三類股票型ETF，涵蓋交易熱度最高的美國科技、中國科技與台灣ESG等。

搭上近一年來，ETF全民存股運動，加上政府鼓勵年輕族群提早儲備退休財，與推動全民退休平台制度建立，永豐投信董事長林弘立表示，現在年輕投資人挑選理財商品，大多利用電腦、手機，送上門還不夠，因此將各式ETF納入定期定額或定期定股，退休存股選擇，這是此次永豐ETF更能吸引廣大投資人注意的關鍵。

永豐美國科技ETF主要追蹤投資NYSE美國突破創新科技指數，永豐中國科技50大ETF投資追蹤中證科技50指數，近期全球新科技股回檔修正，底部漸成型，正好提供投資人較佳進場時機，最適合初入社會財富態度積極的小資族，長期參與新科技成長性未來。

依循永豐金控永續金融發展藍圖，永豐投信持續多元化責任投資產品，此次推出永豐台灣ESG永續優質ETF追蹤富時台灣ESG優質指數，成份股標的為台灣ESG分數最佳企業與股息率優勢標的，ESG與EPS相輔相乘挹注投資價值，目前成份標的包含市場最熱門的5G、電動車，及優質股息金融股，成份股多是永續含金量高的優質營運企業，同時擁有季配息機制，對於財富態度穩健、保守的小資存股族，或是職場老鳥，是投資永續未來的優質選擇。