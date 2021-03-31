台指期開盤上漲20點 台積電期貨開盤跌2元

台指期今(31)日開盤為16,540點，上漲20點；台積電（2330）期貨近月合約開盤下跌2元，開盤價為596元。

統一期貨表示 ，昨日外資現貨買超112億，期貨部分增加976口，淨空單-19,365口，十大交易人與特定法人合計買進1,866口。週選支撐與壓力區落在16,300至16,600之間，P/C Ratio升至1.42，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨說，受到美國避險基金Archegos爆倉損失超過60億美元(新台幣1714億元)影響，向其提供貸款的野村證券預警將面臨20億美元的損失，瑞信也表示第1季業績將因此受到重大影響，壓抑美國銀行類股的走勢，拜登將於3月31日發表3兆美元基建計畫的樂觀預期之下，台灣加權收盤價創下歷史新高，偏多態勢仍未轉變。