台指期開盤上漲61點 台積期貨開盤漲2元
台指期今(30)日開盤16,469點，上漲61點；台積電（2330）期貨近月合約開盤599元，上漲2元。
昨日美股四大指數除道瓊工業指數上漲0.30%，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在0.09%~1.66%之間。
統一期貨說，外資現貨買超87億，期貨部分增加2,494口，淨空單-20,341口，十大交易人與特定法人合計買進6,579口。週選支撐與壓力區落在16,300至16,600之間，P/C Ratio升至1.42，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨表示，美國疫苗施打進度超乎預期，美國總統拜登宣布接種目標上修至2億人，樂觀情緒延續至對股市經濟的預期，加上拜登將於3月31日發表3兆美元的基建計畫，預估樂觀情緒將延續至3月底。
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