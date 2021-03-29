台指期開盤漲85點 台積電期貨開漲5元

台指期今(29)日開盤上漲85點，開盤指數16,370點；台積電（2330）期貨近月合約開盤596元，上漲5元。

上周五(26日)美股四大指數幅介於1.24~4.95%，道瓊收漲逾450 點，標普創歷史新高，費半飆漲近5%。

統一期貨表示，上周五(26)日外資現貨買超226億，期貨部分增加2,270口，淨空單-22,835口，十大交易人與特定法人合計買進1,768口。週選支撐與壓力區落在15,600至16,400之間，P/C Ratio升至1.28，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，美國總經數據表現強勁，初領與連續領失業救濟金人數皆下滑至疫情後低點，不過，在台灣電金指數Ratio持續弱勢下，恐抑制指數走勢，料短期內將維持震盪整理格局。