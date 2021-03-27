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友達、彩晶 瞄準稍價外
整體面板產業供需結構正向質變，法人持續看好友達（2409）與彩晶（6116）的業績成長性，權證發行商表示，法人季底有作帳行情可能，可用權證參與行情。
法人說，第1季面板報價維持高檔，淡季不淡。今年友達獲利具成長性，主因面板產業結構改善，中國大陸廠商不再大幅擴充產能，而且電視大尺寸趨勢持續對全球面板需求面也具正面影響。
友達近年不與中國大陸廠商較勁產能，專注在高附加價值產品比重提升，且連續十年入選道瓊世界永續指數成分股、道瓊新興市場永續指數成分股，雖面板廠獲利與價格具最直接的關聯性，但產品結構調整與致力於ESG發展，對友達的市場評價有利。
法人說，今年第1季友達的出貨面積因淡季而減少，不過，由於面板報價持續上漲，友達今年第1季的獲利展望更勝去年第4季。法人展望彩晶2021年營運，公司長期發展重點將在於穿戴、車載、工控，目前台南廠的第二條車載面板模組產線即將架設完畢，2021年持續增加出貨機種，可望帶動車載出貨比重達10%以上，由於通常車廠客戶訂單能見度較長，因此，提升車載面板出貨比重有助穩定營收基本盤。IT面板方面延續全球宅經濟商機需求，目前訂單能見度可到上半年。
法人表示，彩晶目前NB、平板相關訂單可延續至第2季，手機訂單將以維持現有客戶為主，預期出貨占比將維持三成。Mini LED方面，已組成專門團隊在不擴增資本支出下，切入相關商機，預期2022年開始貢獻營收。
看好個股營運的投資人，可利用稍價外，有效天期四個月以上的權證，參與行情。
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