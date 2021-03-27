華邦電、南亞科 四檔俏

DRAM漲價題材持續發燒，華邦電（2344）、南亞科（2408）等記憶體股昨（26）日股價受到買盤推升走強，華邦電大漲4.1%、南亞科則漲2.5%。權證發行商表示，投資人如看好記憶體族群後市表現，不妨透價內外15%以內的中長天期權證，參與行情。

研調機構Trendforce陸續上修今年首季DRAM、NAND Flash的平均價格漲跌幅預估，原預估第1季DRAM價格再下跌0-5%；NAND Flash下跌10-15%，最新的預估已將DRAM價格上修至小幅成長；NAND Flash價格收斂至下跌5-10%。

投顧法人認為，第1季起DRAM價格將逐季回升，第2季NAND Flash價格可望提前一季落底，來自伺服器、手機的需求回溫將成為記憶體價格上升動能，記憶體的上升循環將至少維持一年。

華邦電2月合併營收64.55億元，較1月減少6.5%，但年增高達73.2%；前二月合併營收133.58億元，較去年同期增加80.3%。華邦電在先前法說會表示，看好記憶體產業向上趨勢，市況可望看到下半年。

南亞科2月合併營收57.9億元，月增4.7% 、年增26.9%，主因DRAM第1季重啟報價上升循環，當中以利基型記憶體漲幅較多，有利南亞科整體獲利表現。法人表示，南亞科隨著伺服器應用的DRAM產品比重提升，加上2020年起南亞科持續投入10奈米級製程自主研發，預定在下半年小量試產，且下半年可望在伺服器、手機回溫下，帶動記憶體報價向上，長線營運展望正向。