美元轉強，國際原物料行情漲勢再起，鋼鐵產業有望迎來一波漲價潮中，中鴻（2014）、東和鋼鐵（2006）等營運受惠下，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極的認購權證，參與行情不缺席。法人機構表示，隨歐美疫苗接種加速，各國景氣復甦，帶動鋼鐵需求。中國針對基礎建設投資以及推出汽車銷售一系列刺激政策外，美國有望推出的3兆美元方案，都將推升2021年鋼鐵需求成長。世界鋼鐵協會（WSA）預估，2021年鋼鐵需求成長4.1%，另一方面，這一波鋼鐵漲勢自2016年開始，後續伴隨需求復甦，鋼鐵產業有望迎來下一波上漲周期，產業展望正向。

中鴻去年第4季營收季增3.8%、年增31.7%，稅後淨利7.67億元，季成長207%，優於市場預期，成長係因鋼價上漲帶動毛利率提升至9.5%，業外方面因持股燁聯逾3萬張，認列約1億元金融評價利益，在業內外俱美下，帶動每股純益（EPS）達0.53元，是2018年第3季以來單季新高。

觀察中鴻今年前三月主力鋼品熱軋每公噸合計調漲4,500元，調漲係因各國疫情逐步緩解，鋼市下游需求回升，以及礦砂價格大幅上漲，原料成本增加；觀察第1季原料成本每公噸約季增90~100美元，成本增幅低於盤價漲幅，因此，市場預期中鴻利差將持續擴增，本業營運可望更上層樓；市場預估全季營收98億元，季增2.2%，稅後淨利7.14億元，EPS約有0.5元的表現。

東鋼去年第4季EPS 1.57元，季增99%、年增240%，創下十年單季新高，並優於市場預估，主因為國際廢鋼行情大漲，加上國內廠辦、房市需求暢旺，且越南廠轉虧為盈，優於原先預期。展望後續，國內建築用鋼需求強勁帶動下，鋼筋報價第1季相較上季續增10%，帶動前二月營收79億元、年增34%，表現優於預期，在獲利展望續強下，上修今年上半年獲利展望。

看好這兩檔鋼鐵股後市的投資人，建議布局價內外15%以內，有效天期在100天以上的中長天期權證。