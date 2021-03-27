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全民權證／旺宏 押寶長天期
旺宏（2337）第1季除了ROM因季節性因素導致價格下滑外，在Nor Flash、SLC Nand及Foundry等產品線都會成長；就應用面來看，成長增幅以消費性應用較大，營收增加以PC較強，市場目前Nor Flash及SLC Nand報價已開始調漲，有利營運表現。
展望第2季，市場需求情況比先前更強，且將轉嫁封測漲價成本下，市場預期Flash價格調漲幅度將比第1季更明顯，主要是消費性及PC需求強勁。SLC需求也轉強，預期第2季漲幅也會優於上季；至於ROM則是持平下，第2季營收、毛利率、獲利都將有不錯的成績單。
建議投資人，可布局價內外10%以內，有效天期三個月以上的權證，參與行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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