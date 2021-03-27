全民權證／智邦 選逾兩個月

網通股智邦（2345）是台系100G與400G高速交換機領導廠。法人看好智邦在費用控制有望優於預期，減緩今年第1季淡季與今年營收受缺料影響漸顯影響；此外，數據中心400G交換機營收今年預估倍增預期。

法人表示，目前主要美系高速交換機業者仍預期400G交換機今年下半年放量，智邦的400G交換機是未來成長的關鍵產品，競爭者也積極開發新品跨入，確保400G交換機的發貨順暢，並能建立進入門檻。

法人說，雖ODM客戶需求將回升且將出貨美系設備商客戶400G 交換機，電信應用雖歐系設備商客戶仍在歐洲5G建置的低基期。看好個股營運後市的投資人，建議布局價外15%以內，可操作天期在兩個月以上的權證。（永豐金證券提供）

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