聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民權證／群創 挑價內外15%
群創（3481）受惠IT、NB面板因在家工作熱度不減，目前供不應求，儘管供給端受缺料問題導致出貨量受限，但台廠在驅動IC、偏光片都有集團子公司的支援，相對中國同業更具競爭力，今年上半年能見度高。
群創2月營收253.4億元，月減7.9%，年增79.3%，各尺寸報價漲幅優於市場預期，但因工作天數較少使2月大小尺寸出貨量呈現月減。
法人表示，首季各尺寸面板報價有望續漲，而MNT、NB持續供不應求，相較同業來說，群創受缺料影響有限，受惠Chromebook供需缺口持續擴大，NB單月出貨量有望達500萬片水準。看好群創後市的投資人，建議布局價內外15%以內，有效天期在100天以上的權證。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言