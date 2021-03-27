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經濟重啟帶動三大指數收最高 道瓊勁揚453點再創新高

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全民權證／群創 挑價內外15%

經濟日報 / 記者蔡靜紋整理

群創（3481）受惠IT、NB面板因在家工作熱度不減，目前供不應求，儘管供給端受缺料問題導致出貨量受限，但台廠在驅動IC、偏光片都有集團子公司的支援，相對中國同業更具競爭力，今年上半年能見度高。

群創2月營收253.4億元，月減7.9%，年增79.3%，各尺寸報價漲幅優於市場預期，但因工作天數較少使2月大小尺寸出貨量呈現月減。

法人表示，首季各尺寸面板報價有望續漲，而MNT、NB持續供不應求，相較同業來說，群創受缺料影響有限，受惠Chromebook供需缺口持續擴大，NB單月出貨量有望達500萬片水準。看好群創後市的投資人，建議布局價內外15%以內，有效天期在100天以上的權證。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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