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台積電等三個股認購權證 成交金額突破億元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

今(26)日權值股展現強勢，連帶也使得相關權證交投熱絡，台積電（2330）、聯發科（2454）及聯詠（3034）等相關認購權證成交金額都突破億元。

台積電的多空雙方在權證方面也激烈交戰，認購權證成交金額突破2億元，是本周以來的單日新高；認售金額則則昨日的5,400餘億元降至今日午盤約3千億元。

聯發科昨日認購權證成交金額約1.9億元，今日午盤成交金額約1億元；聯詠認購權證今日則暴衝突破億元。鴻海（2317）、長榮（2603）、群創（3481）及友達（2409）的權證雖也是交投熱絡，但成交金額略低於昨日。

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