期貨商論壇／永續期 避險利器

美國科技股修正，台科技電子類股產業鏈也遭受短線賣壓，台積電（2330）因英特爾宣布將自建晶片而跌破季線，承受巨大賣壓造成600元大關失守。目前市場投資人聚焦4月15日台積電法說會，端看是否可以挽救目前跌跌不休的股價。

面對目前全球科技類股、半導體產業鏈股價的劇烈波動，身處科技代工為主的台股如何因應？臺灣永續指數與加權指數的價格走勢呈現高度正相關，而永續指數的科技類股比重占逾四成，台積電比重更是接近三成，因此我們可以利用永續期貨來達成避險的作用。臺灣永續期貨跳動一點金額為100元，合約規格約為83萬元，一口原始保證金38,000元，在整體盤勢回檔的階段，可使用台灣永續指數期貨進行避險。

觀察總經市場變化，隨著美國10年公債殖利率攀升影響，通膨預期再起，引起市場波動與不安，影響市場震盪。資金就會開始追逐收益率較高的保值商品。雖然在整體環境未轉弱的狀況下仍偏多看待後市，但近期台積電ADR折溢價與費城半導體指數走勢偏弱，而臺灣永續指數中的台積電權重占比相較台指來的更高，投資人可留意近期美國科技股的低檔位置做為多頭防守線，可利用臺灣期貨交易所推出的臺灣永續期貨，參與市場短線的波動行情。

（統一期貨提供）