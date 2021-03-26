期貨商論壇／群創期 盯5日線

觀察昨（25）日成交口數較大的前20檔個股期貨表現，以精英期貨上漲6.8%、聯發科期貨上漲6%以及聯電期貨上漲3.7%表現搶眼，為多方指標；而弱勢股期以群創（3481）期貨下跌3.6%、友達期貨下跌5.5%，以及晶豪科期貨下跌4.9%為領跌族群。

熱門股期走勢分歧，且多空勢力相當，顯示大盤跌深後，於萬六關卡多空勢均力敵盤勢膠著；數據顯示熱門個股期貨多方慣性者多於空方慣性者，台股結構並不弱勢。

個股期貨中昨日成交口數較大者，為市場熱門標的，有長榮期、聯電期、群創期。 長榮期貨跌23日大量黑K底部，雖均線上揚，但走勢陷入盤整；聯電期貨則是位於盤整區間，但上方月季線為反壓，若無法帶量越過，整理期間恐將延長；群創期貨則是漲多拉回仍守穩於5日線之上，最為強勢。綜觀此三檔股期，顯示大盤雖退守萬六，但個股期貨仍有反彈契機。

國際股市進行類股輪動，寬鬆資金的背景加上對於經濟復甦的原物料、電子產品剛性需求，股市仍有機會重回多方格局。因此，篩選條件是：具有多方趨勢線者。在股票期貨成交口數較大的前20檔中可觀察群創期貨。從技術面觀察，群創期貨均線多頭排列，且股價位於所有均線之上，可觀察5日均線附近買盤是否堅實再行伺機切入。

（兆豐期貨提供）