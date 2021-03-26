台指期 金融轉向上揚

受到美股疲軟影響，台股昨（25）日開低跌破萬六大關，但隨著低接買盤搶進，電子權值股回穩翻紅，加上金融股扮演撐盤角色，帶動台股翻揚上攻收紅，台指期也亦步亦趨，高點觸及16,090點後震盪至平盤附近，終場上漲51點收16,032點，與現貨逆價差28.14點。

法人指出，目前台股多空依舊拉鋸整理，短線在新台幣逐漸走貶下，台股將持續測試萬六支撐位置。

電子權值股漲跌互見，電子期由黑翻紅，終場上漲0.8點收801.6點，逆價差2.31點；金融股表現相較積極，金融期開盤震盪後即轉向上揚，明顯較電子股強勢，終場上漲13.8點收1,372.6點，逆價差1.12點。

外資動態上，昨日現貨賣超165億元，為連五賣；在台指期則是淨空單減碼3,113口至25,105口，選擇權淨空單也同步減碼7,280口至16,242口。

自營商選擇權淨部位，目前仍無明確多空方向，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為1.8萬口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量皆為積極，目前選擇權多空互不相讓。

法人指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股連日量縮整理，短線一旦萬六再放量跌破，台股則將加速測試季線支撐。

若從技術面切入，台股月線16,097點逐漸下彎，5日線16,105點與10日線16,185點也在上方蓋頭，不利多頭走勢；但在萬六大關附近連續兩日收紅K，測試區間低點有守，顯示低接買盤也相對積極，若能穩守萬六之上，仍有希望展開反彈。