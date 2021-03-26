陸股反向ETF 避險優選

隨歐美各國陸續宣布擬對中國祭出制裁措施，加上中國財經政策收緊，也影響了整體市場的投資意願，使得近來陸股表現疲弱，連動相關陸股反向型ETF及所屬認購權證走出了一波多頭格局，成為市場避險的焦點商品。

繼美國率先對中國華為等業者祭出制裁後，外電報導，近來包括美國、歐盟、英國與加拿大等以新疆問題為由，對中國官員實施制裁，北京方面隨即加以反擊，對歐盟採取懲罰性措施，使得中國與西方各國齟齬日深。

此外，中國財經政府官員近日宣稱，今年中國的利率可能會上升，藉以遏制在西方國家不斷量化寬縮下，所形成的未來資產泡沫化的危機。這等同釋放出中國擬在控制住新冠疫情後，計劃收緊貨幣政策的信號。

法人解析，由於西方國家陸續宣布對中國實施制裁，打擊了市場冒險的意願，特別是近年來國際資本不斷流入中國，在國際情勢轉趨嚴峻下，外資「錢」進中國的冒險意願將降低，因而轉而賣出手中持股。

中國收緊財經政策，市場投資人擔憂將對行情造成負面衝擊，特別是股價已大幅波段上漲，以及估值偏高股票將首當其衝，進而影響市場投資情緒，並讓投資人愈來愈謹慎。事實上，近來中國股市即在這兩大利空的襲擾下，表現轉趨弱勢。如農曆年後，陸股自高檔修正以來，上海股市即下跌近一成，深圳成指更重挫逾18%，轉入空頭壓力大增。

中國信託證券衍商部建議，對於陸股後市看法保守的投資人，可透過相關反向型ETF認購權證參與行情。可挑價內外20%以內、剩餘天數兩個月以上的商品。