聯詠、聯陽 瞄準長天期

台股昨（25）日再度面臨「萬六」保衛戰，早盤回測整數關卡後，多方進場拉抬，又以IC設計族群表現最為強勢，龍頭股聯發科領軍，帶動IC設計股齊力攻高，包含：聯詠（3034）、聯陽（3014）等受到資金矚目，權證發行商指出，看好相關後市的投資人可利用相關權證進行布局。

驅動IC龍頭聯詠昨日早盤隨著指數修正回測10日線，隨後買單湧入，外資及投信也回補，帶動股價站回5日均線上。

聯詠2月不受工作天數較少影響，單月合併營收續創歷史新高，來到87.14億元，月增7.3％，年增59.61%，累計前兩月合併營收為168.37億元，年增51.9％。

法人指出，看好聯詠的Drive及SOC產線本季都將成長，其中SOC產線部分是去年第4季遞延出貨，而Driver部分，在需求維持高檔，供給方產能仍供不應求，推動價格仍持續調高，因此預期本季業績將淡季不淡，有機會繳出連續兩年首季營收呈現淡季不淡的佳績。

IC設計商聯陽股價在漲多後沿著5日均線震盪，昨日攻高後留下長上影線，但自營商仍偏多操作。

聯陽2月營收達4.66億元，月減9.2%，年增127.5%，累計前兩月營收9.8億元，年增86.8%。

權證發行商建議，看好聯詠、聯陽後市的投資人，可利用長天期、造市積極的權證參與，挑選距到期日90天以上、價內外15%以內的權證來布局。