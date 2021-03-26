和碩、聚陽 認購搶鏡

台股多空交戰，盤面個股各自表現，和碩（4938）有轉型契機；聚陽（1477）則有獲利回溫空間，題材能見度高，雙雙獲買盤青睞，權證發行商建議投資人可透過權證，參與相關個股潛在行情。

和碩去年在宅經濟需求帶動筆電出貨增長及去年第4季iPhone 12系列出貨激勵下，帶動去年稅後淨利來到202.08億元，年增4.6%，每股純益7.73元，展望後市，法人指出，和碩轉型全力衝刺電動車，有望成為營運新動能。

和碩去年營收1兆3,993億元，年增2.4%，毛利率3.5%，年增0.2個百分點，營益率1.4%、年增0.2個百分點，稅後淨利202.08億元，年增4.6%。

從三大產品線觀察，和碩去年第4季通訊產品出貨增溫，資訊、消費產品則因產品組合、缺料、季節因素不同，小幅衰退。

和碩因iPhone 12 mini銷量差，加上零組件缺貨，因此下修首季筆電出貨量，法人預估，和碩本季營收恐季減五成。不過，和碩近期轉型全力衝刺電動車，目前集團在車用業務營收貢獻已達2%至3%，未來若能持續擴張新客戶，有望成為營運新動能。

聚陽今年訂單能見度已至第3季，產能將增加兩至三成，但第3季前仍供不應求，雖多空因素參雜，然法人整體對於聚陽今年展望持樂觀態度。

聚陽自去年下半年開始快速成長，雖整體營收略低於2019年表現，但在平均單價（ASP）提升下，獲利較2019年成長。

為了因應主力客戶銷售亮眼及客戶的成長計畫，聚陽將在今年完成增資計畫，提早做好未來的產能布局，以因應接下來三到五年強勁成長需求。聚陽指出，持續進行擴廠計畫，目標增產20%至30%，今年訂單能見度已至第3季，前三季依舊供不應求。

後疫情時代，消費者將更重視健康與生活的平衡，相較快時尚，市場更青睞運動休閒，兼具流行與運動機能，正是聚陽強項。

權證發行商建議，看好和碩、聚陽後市，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的權證。