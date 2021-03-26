全民權證／聯發科 二檔耀眼

IC設計龍頭股聯發科（2454）昨（25）日重返900元關卡，進而帶動加權指數由黑翻紅。

聯發科先前受到國際股市修正影響，股價跌破短期均線，並且兩度回測季線支撐，外資逆勢進場卡位兩日，合計買超6,747張，帶動股價量增價揚，站回所有均線支撐。

聯發科受惠5G晶片出貨暢旺，加上物聯網平台成長，累計前兩月營收678.86億元，年增78.4%。法人指出，年初是新款非蘋手機發表高峰，加上中國眾品牌搶食華為滑落後空出的市占，因此陸系手機客戶2021年都訂出超高標準出貨目標，有望帶動手機晶片需求爆發。

看好聯發科後市的投資人，可布局價外10%以內，有效天期四個月以上長天期權證。（凱基證券提供）