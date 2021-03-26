全民權證／聯發科 二檔耀眼

經濟日報 / 記者高瑜君整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

IC設計龍頭股聯發科（2454）昨（25）日重返900元關卡，進而帶動加權指數由黑翻紅。

聯發科先前受到國際股市修正影響，股價跌破短期均線，並且兩度回測季線支撐，外資逆勢進場卡位兩日，合計買超6,747張，帶動股價量增價揚，站回所有均線支撐。

聯發科受惠5G晶片出貨暢旺，加上物聯網平台成長，累計前兩月營收678.86億元，年增78.4%。法人指出，年初是新款非蘋手機發表高峰，加上中國眾品牌搶食華為滑落後空出的市占，因此陸系手機客戶2021年都訂出超高標準出貨目標，有望帶動手機晶片需求爆發。

看好聯發科後市的投資人，可布局價外10%以內，有效天期四個月以上長天期權證。（凱基證券提供）

聯發科 手機

延伸閱讀

台指期早盤量增價揚 一度逼近價平

聯發科「智在家鄉」賽事起跑 蔡明介親錄短片

聯發科反映成本 可能漲價

聯發科股價 上看1,150元

相關新聞

和碩、聚陽 認購搶鏡

台股多空交戰，盤面個股各自表現，和碩（4938）有轉型契機；聚陽（1477）則有獲利回溫空間，題材能見度高，雙雙獲買盤青...

最牛一輪／國喬強勢 兆豐07喊衝

國喬（1312）受惠第2季國際市場裂解廠進入歲修期，在成本支撐下，短期塑化產品報價有望處於高檔震盪，其中，ABS利差在上...

全民權證／永豐餘 挑價外15％

由於消費習慣改變，電商網購崛起，加上台商持續回流，帶動台灣工紙需求增加，激勵昨（25）日台股盤面上，整體造紙類股強勢表態...

聯詠、聯陽 瞄準長天期

台股昨（25）日再度面臨「萬六」保衛戰，早盤回測整數關卡後，多方進場拉抬，又以IC設計族群表現最為強勢，龍頭股聯發科領軍...

全民權證／茂達 選逾三個月

風扇驅動IC與電源管理IC茂達（6138），去年賺進超過半個股本，今年展望也樂觀，昨（25）日牽動買盤搶進，股價強收漲停...

全民權證／聯發科 二檔耀眼

IC設計龍頭股聯發科（2454）昨（25）日重返900元關卡，進而帶動加權指數由黑翻紅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。