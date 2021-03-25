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台指期早盤量增價揚 一度逼近價平

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今(25)日開盤後即出現買盤拉抬，盤中雖遇賣壓摜低，但10點過後有買盤強拉，不僅出現兩波上攻，還幾乎接近價平。

台指期今日在10點14分左右逼近加權指數位置，從早盤逆價差約60、70點一路收斂，早盤成交量也明顯擴增，今日電子期、金融期與非金電期同步走揚。

今日早盤的交投熱絡個股期貨包括：群創（3481）期貨、長榮（2603）期貨、聯電（2303）期貨、友達（2409）期貨、鴻海（2317）期貨、台積電（2330）期貨、廣宇（2328）期貨、晶豪科（3006）期貨、聯發科（2454）期貨及彩晶（6116）期貨。

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