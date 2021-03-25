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台指期開盤跌91點 台積期貨開跌6元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台指期開盤下跌91點。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
台指期開盤下跌91點。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

台指期今(25)日開盤15,890點，下跌91點；台積電（2330）期貨近月合約開盤570元，下跌6元。

昨日美股四大指數跌幅介於0.01~2.01%。台積電ADR跌5.16%、聯電（2303）ADR跌3.55%、日月光（3711） ADR跌 3.01%。

統一期貨表示，外資現貨賣超357億，期貨部分減少2,241口，淨空單-28,218口，十大交易人與特定法人合計賣出4,090口。週選支撐與壓力區落在15,300至16,200之間，P/C Ratio升至1.19，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，雖早盤台積電因英特爾宣布斥資200億美元設立代工服務部門而大跌23元，但尾盤有拉回使指數跌幅收斂，扣除台積電僅微幅下跌。全球不確定性上升，投資人態度將轉為謹慎觀望，料後續指數將維持震盪整理格局。

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