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台指期盤中震盪263點 收盤上漲130點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台指期今(22)日收盤為16,140點，上漲130點，成交量為134,486口，今日盤中高低點差距達263點。本報資料照片
台指期今(22)日收盤為16,140點，上漲130點，成交量為134,486口，今日盤中高低點差距達263點。本報資料照片

台指期今(22)日收盤為16,140點，上漲130點，成交量為134,486口，今日盤中高低點差距達263點。

台指期今日震盪幅度較大，早上9點到9點30分曾殺至今日低檔區，也跌破萬六點關卡，但多頭隨後強力作多，將指數拉升至平盤之上，並逐漸拉高，主要還是做多台積電（2330）及鴻海（2317）等權值股，今日盤中逆價差多維持在60點上下，電子期、金融期與非金電期指同步走高。

今日交投熱絡個股期貨有：長榮（2603）期貨、群創（3481）期貨、友達（2409）期貨、聯電（2303）期貨、鴻海期貨、長榮航（2618）期貨、廣宇（2328）期貨、台積電期貨、宏碁（2353）期貨及華邦電（2344）期貨。

期貨 台積電

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