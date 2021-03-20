長榮航、大學光 四檔俏

世界主要國家積極推動施打新冠肺炎疫苗，帶動市場熱烈期待各國往來解封，台灣正與帛琉推動旅遊泡泡政策，為長榮航（2618）等航空股帶來業績想像；視力矯正概念股大學光（3218）業績成長趨勢仍在。權證發行商表示，投資人如看好相關解封受惠股，不妨透過權證商品布局。

台帛旅遊泡泡4月1日首航，初期由華航執飛，每周兩班，後續將持視市場需求逐步增班，市場預期長榮航後續也會規劃，分一杯羹，且在帛琉後，勢必會加入更多國家，有機會帶動客機生意谷底回升。

此外，法人評估，在去年新冠肺炎疫情正盛之際，許多廉價航空倒閉，一旦民眾回到正常生活，對搭機旅遊需求大增，將有利於現行營運的航空公司調漲機票價格，今年下半年業績大噴發或許還看不到，但明年農曆春節長假時，商機可期。

大學光昨天股價雖然受大盤賣壓沉重影響，股價開高走低，但盤中唱下323元新天價，主因現代人使用3C產品時間、頻率攀升，加上疫情期間對3C產品更為倚賴，疫情解後有機會提高民眾進一步矯正視力的需求，長期來看，人口老化問題也使得治療老花眼商機持續擴增，促使視力矯正概念股成為市場矚目焦點。

在近視雷射手術需求增加及中國大陸事業業績成長帶動下，大學光去年營收20.53億元，年增44.6%，今年2月營收持續成長至2.02億元，年增率高達62.2%。法人認為，大學光今年可望持續受惠轉型眼科眼鏡複合門市綜效。

看好這兩檔個股後市的投資人，建議利用價內外15%以內，有效天期90天以上的權證，介入行情。