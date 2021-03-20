台化、中鋼 押兩個月期

國際原物料價格走升，美股道瓊、那斯達克等主要指數也漲跌不一，台股也在16,300點關卡震盪游走，市場焦點轉向價值型的台化（1326）、中鋼（2002）等傳產龍頭股；權證券商建議，在全球通膨議題升溫下，可利用認購權證布局非電龍頭股，掌握行情變動契機。

台化方面，本季受惠油價走升、中國提前開工、美國風雪阻斷遠洋貨源，使塑化報價自年後大幅走升，加上將進入亞洲塑化廠歲修期，但庫存水位仍偏低，塑化行情可望延續至第2季下，市場看好台化3月起營運表現。

台化新廠擴建計畫中，大陸路州投資案，原規劃第一期90萬噸的EG、60萬噸PP產能預計陸續自2024年2、3月完工投產。

中鋼方面，雖2月因工作天數較少，不含中龍的銷量為73.6萬噸，較上月減少15.8%，但ASP提高，加上認列較多建案收入，單月營收301億元僅月減2.3%。中欣橋頭建案總銷逾20億元，推估稅前獲利10億元以下，從去年底按交屋進度認列營收及獲利，有利業績表現。中鋼1、2月月盤累計每噸漲價逾3,000元，帶動中鋼單月單月本業獲利，前二月累計每股稅前盈餘0.47元，去年同期為虧損0.13元。中鋼看好第2季隨著鋼結構市場需求依然強勁，預期鋼板接單量可望滿檔，達到22~23萬公噸左右下，分析師認為，鋼板下游應用主要以工程需求為主，受惠台灣公私部門需求強勁，目前鋼構廠商能見度皆已達到明年上半年，預計至2022年底台灣工程需求仍將維持高檔。

看好個股營運後市的投資人，建議布局價內外5%以內，有效天期兩個月以上權證，短線進出。