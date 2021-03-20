台股昨日受美國科技股重挫影響而走低，不過，貨櫃三雄盤中表現相對抗跌，法人說去年財報將公布 ，今年第1季財報表現也亮麗。權證發行商表示，可布局長榮（2603）與萬海（2615）相關權證中，操作天期在三個月以上的權證，參與行情。

長榮2月營收296.3億元，主因今年1月遠洋線運價大幅攀升，加上結航因素導致運價營收遞延。農曆春節過後，國際航商紛紛表示貨櫃市場榮景可能由原本預期今年第2季延續至第3季，缺櫃及港口壅堵的問題於短期內尚未看到緩解,；今年上半年的遠洋線運價有望維持高檔震盪，法人預估，營收仍可維持高檔不墜，預期今年第1季獲利將優於去年第4季。

產業供需方面，受新冠肺炎疫情衝擊影響，去年市場需求減少1.4%，運力供給年增2.6%，需求至去年將恢復至正成長；Alphaliner預估今年市場需求年增3.5%，運力供給年增3.7%，產業供需將有所好轉。

法人考量運價有望維持高檔，貨櫃輪今年上半年獲利動能將大幅成長。

萬海今年2月營收122.63億元，月減9.4％，年增144.6％；但比較平均每日營收，2月單日4.38億元則高於1月的4.36億元。

法人表示，萬海一直未公布去年第4季以來的獲利狀況，但從亞洲線去年第4季進入營運旺季，航商將櫃子調往美洲線排擠亞洲的空櫃調度，加上租櫃、租船成本的增加，萬海去年11月6 日調漲中國到東南亞的運價， 每大櫃則調漲1,000美元，有利於獲利水準增長。萬海去年10月造新櫃預計今年第1季加入營運，運量不至於受到櫃子吃緊影響而下滑。

萬海也積極擴展運量，已斥資5.65億美元元訂造12艘3,013箱貨櫃船；去年12月董事會通過以3.6億美元買進現成船。