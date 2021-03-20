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7縣市濃霧特報！ 吳德榮：明天強冷空氣緊隨鋒面南下

全民權證／台塑旺 瞄準價平

經濟日報 / 記者蔡靜紋整理

遠東區PVC PE現貨行情續衝新高，台塑（1301）營運暢旺，法人認為，4月將進入亞洲PVC廠歲修期，但庫存水位仍偏低、遠洋貨源短期難支應加上政策面對成本及需求推升，目前PVC行情將延續至第2季，看好台塑第2季表現。

投顧法人表示，由於美國德州風雪影響石化業產銷，加上第2季進入遠東區歲修旺季，預期PVC供應吃緊狀況將延續，推升PVC報價達每噸1,380美元，較上月跳增15%。中國近期推動內蒙古地區能耗雙控政策，限縮電石法PVC產能。此外，中國兩會進一步加強對城鎮老舊小區的改造計畫，提振PVC排水管需求。

看好台塑後市的投資人可挑選價平附近，有效天期兩個月以上的權證操作。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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